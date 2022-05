Gilles De Coster deelt weetjes van ‘De mol’: “Van één van de opdrachten heb ik niks meegemaakt, een primeur”

TVHet jubileumseizoen van ‘De Mol’ zit erop. Op zondag vond de grote finale plaats in Paleis 12 in Brussel en kwamen we te weten dat Uma de mol is. Zondag krijgen we tijdens de laatste aflevering te zien hoe zij de boel precies saboteerde, maar vooraleer het zover is, deelt presentator Gilles De Coster nog enkele leuke weetjes over het afgelopen seizoen op Facebook.

Gilles De Coster heeft het onder meer over één van de hoogtepunten uit de reeks: het moment waarop Jens plots in beeld kwam. Terwijl deze laatste onwetend in zijn witte taxi zat, stond de hele crew enkele meters verder achter een muurtje. “Mét beluistering van wat tussen Jens en de andere kandidaten werd gezegd. Waarbij we geregeld in een deuk lagen.” Hoe het de makers gelukt is om Jens weer in het spel te krijgen, komen we trouwens in de laatste aflevering te weten.

Kaaspoeder

In de tweede aflevering van dit seizoen gingen de kandidaten op zoek naar een schat en moesten ze ook nog eens strijden tegen een piraat. Aan de andere kant van het strand lag het echter bomvol zonnekloppers waaronder ook enkele Belgen. Aangezien de kans op herkenning vervolgens te groot was, kon Gilles De Coster niet aanwezig zijn bij de proef. “Een primeur: de allereerste opdracht waar ik niks van heb meegemaakt.” Daarnaast haalde presentator ook nog een andere proef aan. “Je kan urine wel degelijk zuiveren en drinkbaar maken, maar het vergt nogal wat techniek en tijd - en dat hadden we niet.” De kandidaten dronken dus gelukkig geen urine, maar wel water met een vleugje azijn. Als extraatje werd er ook nog een snuifje kaaspoeder toegevoegd.

Door het afscheid van Philippe hebben de makers wel wat moeten schuiven met de verschillende opdrachten. De paintballopdracht met de koffertjes was normaal voorzien voor het einde van die aflevering. In aflevering vijf zijn dan weer enkele dingen gesneuveld, waaronder een opdracht in het thema van Agatha Christie. Dat het een jubileumseizoen vol verrassingen was, blijkt ook uit een aantal andere zaken. Dat de resterende kandidaten plots een banaantje wilden tatoeëren, was bijvoorbeeld niet voorzien. “Maar we hebben het maar wat graag georganiseerd”, aldus Gilles.

Voor wie nog geen vakantieplannen heeft komende zomer heeft Gilles De Coster ook nog een laatste tip: “Ga naar La Gomera.” De plek waar de kandidaten hebben gekampeerd, is volgens de presentator één van de mooiste plaatsen waar hij ooit geweest is. “Dat hele eiland is adembenemend, en veruit de mooiste van de drie die we bezocht hebben.”

