Gilles De Coster: “De Mol draait niet om fucking corona, en maar goed”

Nog even wachten en we mogen je weer de kandidaten zien toespreken met ‘dag vrienden’.

Door de vele reisbeperkingen moesten jullie op zoek naar een nieuwe locatie. Waarom Duitsland?

De Coster: “Zo weinig mensen beseffen wat voor een prachtig land dat is! Je zal alleszins zien dat het even prachtige beelden heeft opgeleverd als anders. Bovendien weten Duitsers van aanpakken als het op organisatie aankomt. Maak je een afspraak, dan weet je dat het gaat doorgaan. Als één land in Europa het onder controle heeft, dan is het Duitsland wel. Voor een programma als ‘De Mol’ is dat een zegen, hé.”

Maar overal veranderden de regels razendsnel. Dat moet toch chaos hebben opgeleverd?

De Coster: “Ongeveer in de helft van de reis vernamen we dat er op de eindbestemming een avondklok was ingevoerd. Ook België stond toen aan de vooravond van een nieuwe lockdown, dus dat was even héél spannend. Nu, ‘De Mol’ is per definitie een kwestie van absurd evenwicht zoeken tussen doorgedreven perfectionisme en totale onvoorspelbaarheid. Gelukkig weten we dat meestal wel in ons voordeel te laten uitdraaien. Door die rist maatregelen zijn de opnames dit jaar trouwens een pak minder chaotisch verlopen dan anders. Zo vormde ik samen met de redactie een bubbel, de kandidaten waren een andere. Dat betekent dat ik hen steeds toesprak vanop afstand, maar evenzeer dat we op geen enkel moment samen aan tafel zaten. Toen de camera’s niet draaiden, waren er momenten waarop we de afstand niet even goed konden bewaren. Dan droegen we FFP2-maskers. We voelden dat er een rem zat op ons programma, terwijl we te tegelijk moesten sprinten.”