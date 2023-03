“Gij zijt die koppige ezel”: dit is de eerste scène van Loes Van den Heuvel in ‘Familie’

TV ‘Sex/Life’-ma­ker vertelt nu al over het derde seizoen: “Dit is zeker niet het einde”

De populaire Netflixreeks ‘Sex/Life’ kreeg nog maar net een tweede seizoen, of er wordt al volop gespeculeerd over een derde. Na enkele cliffhangers van formaat is dat natuurlijk geen wonder. De maker van de show vertelde over een mogelijk derde seizoen en hoe dat al even stomend als de eerste twee kan worden.