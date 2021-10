Giani en Hanne als Duo Legato in ‘Belgium’s Got Talent’: “Er wordt vaak neerbuigend gedaan over ‘circusvolk’”

TVBart Peeters is fan van de ‘husky voice’ van Fransman Giani Giordano (24), Ruth Beeckmans stond versteld van de explosieve luchtacrobatie van Hanne Coeckelbergs (24). Samen ­bundelt dit koppel z’n krachten in ‘Belgium’s Got Talent’ als Duo Legato. “We leerden elkaar kennen in een Zwitsers circus”, klinkt het. “En ja, de vonk is meteen overgeslagen. We hebben daardoor wel een moeilijke keuze moeten maken.”

“Giani en ik doen dit als Duo Legato nog maar een jaar. Maar zelf ben ik al twaalf jaar bezig met luchtacrobatie. Ik was tien toen mijn ouders me inschreven in een circusschool”, vertelt Hanne in TV Familie.

Zij zagen potentieel in jou?

“Inderdaad. Op m’n 22ste ben ik afgestudeerd aan de Circus Academie van Tilburg. En Giani is al van jonge leeftijd met muziek bezig.”

Veel stress had je niet voor ‘Belgium’s Got Talent’?

“Goh, da’s toch altijd full focus, hoor. En daar horen dan wat zenuwen bij. Maar het is zo: hoe meer je het doet, hoe beter je wordt. Hetzelfde geldt voor Giani als componist en zanger. Zowel in Frankrijk als Zwitserland heeft hij heel wat bereikt. Ook als filmmaker trouwens.”

Terwijl Ruth zijn Franse ­accent tof vond, hadden Davy en An Giani liever in zijn moedertaal horen zingen.

“Ja, volgens An Lemmens had hij zo zijn gevoel beter overgebracht. Onze ouders, die onze grootste fans zijn, zijn in ieder geval heel fier op ons. Ook al zie ik m’n familie niet bijster veel.”

Omdat er enorm veel werk kruipt in wat jullie doen?

“Voor onze act in ‘Belgium’s Got Talent’ hebben we toch enkele maanden geoefend. Wij zijn enorm perfectionistisch. Maar er is nóg een reden waarom ik mijn familie zo weinig zie. Giani en ik wonen sinds een klein jaar in Frankrijk. Doordat we samenwonen, kunnen we veel trainen samen.”

Jullie leerden elkaar kennen in een circus, hé?

“Ja. Anderhalf jaar geleden. In het internationale circus Starlight in Zwitserland. Ik zorgde voor de luchtacrobatie, Giani stond in voor de muziek. En ja, de vonk is meteen overgeslagen.”

Jullie zijn dus een coronakoppel.

“Je kan dat zo zeggen, ja. Door dat coronavirus en de eventsector die platlag, hadden Giani en ik veel tijd om samen te ­trainen en bij elkaar te zijn. Elke dag. En nee, we zijn elkaar helemáál niet beu geraakt. (lacht) Al hebben we na ons avontuur in Zwitserland wel een belangrijke keuze moeten maken.”

Welke dan?

“Zou ik terug naar België trekken en zien we elkaar een tijd niet? Of zou ik bij Giani in Frankrijk gaan wonen? Het werd optie twee. Al heeft hij eerst een tijdje bij mijn ouders gewoond tijdens de tweede lockdown. Daarna zijn we naar Frankrijk verhuisd. We wonen op een zalige plek in Antibes, nabij Nice, waar Giani is opgegroeid.”

Julie werkten in een circus. ‘Circusvolk’ zeggen sommige mensen dan.

“Mja, daar wordt soms neerbeugend over gedaan. En dat is jammer. Want het circus waar wij bij zitten, is echt fijn. ’t Is een modern circus dat dans, theater en muziek combineert. Niet te vergelijken met het traditionele circus, zoals we dat van vroeger kennen, met clowns en zo.”

Hoe komen jullie nu aan de kost?

“Mensen kunnen ons als Duo Legato boeken. Voor allerhande feesten en evenementen, zeker ook in België. Ik zit ook in de database van Cirque du Soleil. Ja, dat is een grote droom... Maar nu zetten we eerst en vooral alles op alles voor ‘Belgium’s Got Talent’!”

