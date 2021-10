Giana uit ‘K2 Zoekt K3’ hoorde niet graag dat ze er ‘te jong’ uitzag: “Erg frustrerend”

Ze zette tijdens de allereerste auditieronde een knalprestatie neer met ‘Jij Bent Mijn Gigi’ en wist tijdens de bootcamp-aflevering een rechtstreeks ticket te versieren naar de volgende ronde, maar daar bleek de eerste studioshow een maatje te groot voor Giana. Haar versie van ‘Disco Oma’ - met haar eigen bonnie in een glansrol - kon de jury en het publiek onvoldoende bekoren. Samen met Nederlander Dirk - die van ‘Feestje In De Keuken’ geen feestje kon maken - moest ze de wedstrijd verlaten. “Ondertussen heb ik mijn verdriet over mijn uitschakeling een plaatsje kunnen geven, maar ik ga dit sowieso nog eventjes moeten verwerken”, vertelt Giana. “Het gaat echt beter met me, maar vlak na mijn uitschakeling stond mijn wereld stil. Ik had mijn exit echt niet zien aankomen. Alhoewel: na mijn optreden kreeg ik best wat negatieve jurycommentaren. Zo vonden ze dat ik er te jong uitzie, en te onvolwassen ben. Ik heb daar op gereageerd, en mijn respons is sindsdien een eigen leven gaan leiden. Ik ben een meme geworden: hoe gek is dat? (lacht)”

“Mensen denken - door mijn reactie - dat ik ontzettend boos ben over wat de jury gezegd heeft, maar dat klopt niet”, vervolgt Giana. “Ik vond hun opmerking frustrerend, omdat ik niet de enige jonge deelnemer ben. Hierdoor voelde het alsof de jury iets had tegen mijn persoonlijkheid, zie je? Ik wilde die commentaar bijgevolg niet zomaar over me heen laten gaan. Al begrijp ik uiteraard dat ik meedoe aan een wedstrijd. Er moeten iedere week mensen afvallen. Jammer dat het nu mijn beurt was, want K3'tje worden was mijn grote droom. Of ik verbitterd ben? Nee, ik gun het iedereen. Al denk ik persoonlijk wel dat Diede veel kans maakt om te winnen. Zij deed niet alleen de beste auditie, ze behaalde ook de hoogste plek tijdens de eerste studioshow. Justine is dan weer heel lief. Zij wist tijdens de bootcamp moeiteloos de harten van de aanwezige kindjes te veroveren. Maar wie ook het nieuwe K3'tje wordt: mijn steun krijgt zij of hij sowieso.”

Grootse plannen

De passage van Giana bij ‘K2 Zoekt K3’ leverde niet het verhoopte succes op, toch heeft dit avontuur haar aan het denken gezet. “Door mijn deelname heb ik beseft hoeveel ik van zingen, dansen en acteren hou”, klinkt het. “Ik volg een opleiding tot muziekleerkracht, maar zou in de toekomst graag meer doen dan dat. Vroeger zou ik dat waarschijnlijk niet gedurfd hebben, maar door de wedstrijd ben ik meer in mezelf gaan geloven. En nu mensen mij ietwat kennen... wie weet wat er nog op mijn pad komt? Als Hanne en Marthe dit moesten lezen: ik zeg niet nee tegen een gastoptreden in de nieuwe K3-show. (lacht)”

