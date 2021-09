GEZIEN? ‘Viervoeters’: “Interessante weetjes over honden én borsten”

TV Gert en James rouwen om kokkin Annie: “Ik zou haar vanochtend nog bezoeken, maar het was te laat”

31 augustus Annie Deleersnyder, een vaste waarde uit het programma ‘Gert Late Night’, is overleden. Dat maakten Gert Verhulst en James Cooke dinsdag bekend via sociale media. De kokkin leed aan een korte ziekte en werd 75 jaar oud. “Dag lieve Annie. Je was onze thuishaven. We wensen je een behouden vaart”, aldus Gert en James.