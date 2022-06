GEZIEN? ‘Topmakelaars’: “Béa is een topmadam, maar de motorritjes met haar man hoeven we niet per se te zien”

TV‘Blind gekocht’-vedette Béa Vandendael en enkele van haar collega’s nemen de kijker in ‘Topmakelaars’ mee in hun werk- én privéleven. Wat drijft hen? En welke passies hebben ze? De hamvraag is echter of de nieuwe Play4-docuserie even onderhoudend is als ‘Blind gekocht’. “Overal waar je kijkt, zie je het logo van ‘ERA makelaars’, wat doet vermoeden dat deze reeks deel is van een ‘package deal’.”