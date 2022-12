GEZIEN? ‘Tiny House Battle’: “Je zou voor minder een inzinking krijgen”

vtwonen Fan van fondue of gourmet? Zo geniet je optimaal, zonder de storende stank achteraf

Aan het einde van het jaar fonduen en gourmetten we er met z’n allen flink op los. We zijn dan ook dol op de schalen groenten, verschillende sauzen, stokbroden en vlees/vis/veggie à volonté. Maar hoe gezellig het ook is op het moment zelf, de volgende dag wil je zo snel mogelijk van die vettige geur af. Hoe doe je dat? Dit zijn, volgens vtwonen.be, dé 3 manieren.

19 december