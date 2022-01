GEZIEN? ‘Sergio over de grens’: “Geen topinterviewer, wel een reisleider met potentieel”

TVOnze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘Sergio over de grens’ op VTM, waarin Sergio Herman (51) samen met een BV op een culinaire roadtrip trekt. In de eerste aflevering ontdekte hij Kroatië aan de zijde van Jeroen Meus (43). “Door de ogenschijnlijk oprechte bromance tussen de twee keukenprinsen straalde het programma als vanzelf een feelgood-sfeertje uit, altijd fijn tijdens de donkerste dagen van het jaar.”

“Ik krijg geen adem meer. Ai, m’n vel zit ertussen. We staan hier f*cking voor lul, hé.” Barderen, blancheren en pocheren kan hij met de vingers in de neus, maar zichzelf in een duikpak hijsen, bleek een ander paar mouwen voor Sergio Herman. Om van die verdomde bijhorende “schoenetjes” nog maar te zwijgen: “Ik raak daar amper in, want ik heb hele brede wreven.”

Jawel, de topchef moest uit z’n comfortzone treden tijdens de eerste ‘Sergio over de grens’, een culinaire roadtrip door Europa. In het gezelschap van Jeroen Meus ontdekte hij Kroatië, een land dat blijkbaar bekend staat om het conserveren van wijn in amforen op de bodem van de oceaan. Of had u echt gedacht dat Sergio voor een alcoholvrije beloning zo’n duikpak zou aantrekken? Uiteindelijk mocht de poep zelfs droog blijven, met dank aan de stormachtige weersomstandigheden. Proeven kon gelukkig wel. “Heerlijk, zo’n fles drink ik uit op een kwartiertje, samen met twee vrienden”, klonk het verdict.

Identiteitscrisis

Later tijdens de trip prijkten oesters, een gigantische dubbelgevouwen pizza, zelf gevangen kikkers, nog meer oesters en pasta met verse truffel op het menu. “Ik ga vaker meegaan met jou”, likkebaardde Jeroen. Door de ogenschijnlijk oprechte bromance tussen de twee keukenprinsen straalde het programma als vanzelf een feelgood-sfeertje uit, altijd fijn tijdens de donkerste dagen van het jaar.

Daarnaast kampte ‘Sergio over de grens’ evenwel met een lichte identiteitscrisis. De tv-reeks wil een portret schetsen van een bekende Vlaming en de gastronomische gewoontes van een land, maar blijft in beide gevallen net te veel op de vlakte. Toen Meus vertelde over de ziekte van z’n broer en het faillissement van Würst ging Herman daar niet op in, en ook de gesprekjes met de lokale bevolking misten af en toe diepgang.

Een topinterviewer zal de Nederlander dus wellicht niet worden, maar in een carrière als reisleider zit ongetwijfeld wel potentieel. Op een bepaald moment at het duo oestertjes op een zeilboot met zicht op de ondergaande zon en een school voorbij zwemmende dolfijnen. Idyllischer kan bijna niet, toch? In ruil voor een goeie fles wijn trek ik alvast met veel plezier zo’n lullig duikpak aan.

