GEZIEN? ‘Sekswerkers’: “Pure poëzie in een reeks over vogelen”

“Stel dat ik als escort wil werken, hoeveel per uur zou ik dan kunnen aanrekenen?” Gilles De Coster vroeg het met pretlichtjes in de ogen aan z’n gesprekspartners, stuk voor stuk individuen die hun boterham verdienen met het verlenen van seksuele gunsten. “Met uw naam? Ik zou niet onder de 1.500 euro gaan. Dat lukt met gemak”, repliceerde de Venetiaans blonde Sigrid, die het woordje ‘luxe’ voor haar beroepstitel had geplakt.

De kans bestaat dus dat u binnenkort een gigolo met een schattig spleetje tussen de voorste tanden ziet opduiken, maar voorlopig houdt De Coster het bij “keuvelen over geslachtsgemeenschap”. Dat deed hij in de integere docureeks ‘Sekswerkers’ overigens op een uiterst respectvolle manier. Zo sprak hij z'n interviewees steevast aan met de beleefdheidsvorm ‘u’, alsof hij extra wou beklemtonen dat beroepsminnaars geen ranzige paria’s zijn, maar verstandige mensen, met enig zakelijk instinct bovendien. “Na een scheiding had ik dringend 2.000 euro nodig”, aldus Sigrid. “Het duurde welgeteld twee dagen vooraleer ik die som verzameld had.”

Kletsen aan de keukentafel

Soit, dat sommige escorts geen armoezaaiers zijn, weten we intussen wel. De kracht van dit programma zat eerder in de ontroerende anekdotes die de sekswerkers definitief ontdeden van hun groezelige imago. “Mijn eerste klant was 81, ik was 20", biechtte de Nederlandse Lisette op. “We kletsten aan z’n keukentafel bij een glas water. Hij vertelde dat hij weduwnaar en bijgevolg eenzaam was. Daarna gingen we wel naar de slaapkamer, maar dit draaide om veel meer dan seks.”

Ook ancienne Sonia, die achter het raam zit in het Brusselse Noordkwartier, sprak vol passie over haar ambt. “Ik heb een geweldig zicht op de hele stad. Elke dag ben ik getuige van het leven dat voorbijkomt, in al z’n diversiteit. Soms heb ik het gevoel dat de straat achter de vitrine zit, in plaats van ikzelf.” Nooit gedacht dat ik getuige zou zijn van pure poëzie in een docureeks over vogelen.

Trouwens, indien De Coster toch voor dé carrièreswitch zou gaan, had gigolo Jacky nog een ultieme tip: “Je hebt niet alleen je penis om vrouwen te doen klaarkomen, hé. Ik zal je dat straks eens uitleggen.” Daar waren die pretlichtjes weer.

