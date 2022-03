GEZIEN? ‘Restaurant Misverstand’: “Empathische tv die de infantiele titel doet vergeten”

TV Marie Verhulst herbeleeft ‘jeugdtrau­ma’ in Oostenrijk: “Het ergste wat er is”

Aan de ontbijttafel in Oostenrijk brengt een onschuldig liedje onprettige herinneringen naar boven in ‘De Verhulstjes’. Gert zingt een nummer uit de kindertijd van Viktor en Marie, en daar is die laatste niet zo blij mee.

14 maart