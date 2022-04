GEZIEN? ‘Reizen Waes: wereldsteden’: “Nooit ofte nimmer zal Tom zich boven z'n interviewees stellen”

TV Primeur in ‘De container cup’: Dominique Van Malder schiet lamp kapot

Dominique Van Malder waagt zich in ‘De container cup’ aan de schietproef. “Vooral de rust proberen te bewaren en me niet laten opfokken", neemt hij zich voor. En jawel, Dominique schiet raak. Alleen raakt hij niet het doel, maar de lamp. “Heb ik nu de belichting geraakt? Hoeveel punten is dat? Sorry”, klinkt het. Al heeft hij daarmee wel een primeur te pakken: “De eerste atleet in onze container die een lamp kapot schiet.”

