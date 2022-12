GEZIEN? ‘Patiënt Pedro’: “Hoewel de bokstherapie belachelijk leek, kan je enkel respect hebben voor zoveel kwetsbaarheid op tv”

Royalty “Een oorlog tegen Meghan”: nieuwe trailer 'Harry & Meghan' doet spanning stijgen

Een nieuwe dag, een nieuwe trailer van ‘Harry & Meghan’ op Netflix. Op deze beelden is te zien hoe de spanning stijgt. Zo beweert de advocaat van de hertogin van Sussex dat er “een oorlog tegen Meghan” werd gevoerd. “Meg werd de zondebok van het paleis”, klinkt het onder meer. “Het paleis leverde verhalen over haar af - of ze nu waar waren of niet - om te voorkomen dat er minder gunstige verhalen werden gedrukt.”

14 december