GEZIEN? ‘Patiënt Dompi’: “De strafste uitspraken kwamen niet uit de mond van Dominique Van Malder”

TV“Ik heb schrik om een gehalveerde versie van mezelf te worden.” Dat Dominique Van Malder (47) met een bang hartje naar z'n gastric bypass toeleeft, is sinds woensdagavond op Play4 te zien in de vierdelige docureeks ‘Patiënt Dompi’. Daarin onderzoekt de acteur en tv-maker hoe het zover is kunnen komen en praat hij met dokters, diëtisten, psychologen en geliefden over de ingreep. Van Malder laat in z'n ziel kijken, net zoals Jeroen Meus, Jeroom en Pedro Elias dat eerder al in openhartige docureeksen deden. Is ‘Patiënt Dompi’ even beklijvend? En is een gastric bypass meer dan ‘een makkelijke oplossing om gewicht te verliezen’?