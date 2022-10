GEZIEN? ‘Ons DNA’: “Het klonen van een hond leek plots de normaalste zaak van de wereld”

Showbits Inbox van Jana uit ‘Blind getrouwd’ ontploft na platte buik-uitspraken: “Er zijn zelfs vrouwen die het op pauze zetten”

Hebben ze ‘het’ nu gedaan of niet, Jana en Christiaan? Om op die vraag een antwoord te krijgen, kijken de fans van ‘Blind getrouwd’ reikhalzend uit naar de aflevering van vanavond. Hoog tijd dus voor Jarne om al eens af te spreken met Jana. Niet alleen om het te hebben over de volgende logische stap in haar huwelijk met Christiaan, maar ook over haar onzekerheid en over het gênante duwtje in de rug dat het koppel kreeg van expert Wim Slabbinck. Of ze zijn advies hebben opgevolgd, verklapt ze al in een nieuwe Showbits.

24 oktober