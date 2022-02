GEZIEN? ‘Niets Gaat Over’: “Intiem eerbetoon, zonder opgeklopt drama of sensatie”

TV‘Niets Gaat Over’ is niet zomaar een docureeks over de tragische busramp in het Zwitserse Sierre, intussen bijna tien jaar geleden. Het is vooral een intiem en respectvol eerbetoon aan de 28 slachtoffers die toen het leven gelaten hebben. Een hommage die het verdriet niet uit de weg gaat, maar ook ruimte laat voor hoop en optimisme.

De liefde oogt zelden onschuldiger dan in de lagere school. Pennenzakken zitten propvol schattige briefjes met dt-fouten en hartjes in fluorescerende kleuren. Een voorzichtig kusje tijdens het obligate kwartiertje tegelplakken op het schoolfeest volstaat als hoogtepunt van het jaar. Relaties op kinderniveau zijn het, maar dat betekent niet dat ze minder impact hebben dan de romances die je beleeft eens je de puberteit achter je hebt gelaten.

De Limburgse Janne vertelde gisterenavond honderduit over haar lagere school-geliefde Joren in ‘Niets gaat over’, een docureeks over de tragische busramp in de Zwitserse Sierretunnel, intussen bijna tien jaar geleden. Janne had de harde klap tegen de betonnen muur overleefd, haar toenmalige vriendje niet. “Ik heb lang het gevoel gehad dat ik geen ander liefje mocht hebben. Dat ik dan zou vreemdgaan”, klonk het heftig.

De tijd heelt niet alle wonden

‘Niets gaat over’ schuwde de Grote Emoties duidelijk niet, maar ging er gelukkig ook niet al te opzichtig naar op zoek. Voor opgeklopt drama of sensationele vraagstellingen was er geen plaats - Lieven Van Gils en ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher toonden zich integere en betrokken interviewers. En in plaats van de schokkende beelden van het buswrak kregen we enkel kiekjes en video’s te zien van de skireis die voorafging aan de fatale crash. Geklungel op skilatten, rommelige kamers en een casino-avond waarin iedereen mocht pronken in een chique gala-outfit.

De docuserie groeide hierdoor in de eerste plaats vooral uit tot een intiem en respectvol eerbetoon. Een verhaal waarin het verdriet omarmd werd en lichtpuntjes en optimisme primeerden. “Dit is geen afscheidsplek, maar een ontmoetingsplek”, zei Yasmin vol overtuiging bij het graf van haar dochter Sarah. “Als het haar verjaardag is, houden we hier een groot feest, mét pannenkoeken en spelletjes. Eigenlijk vinden we dat heel plezant.”

De papa van Amy toonde vervolgens hoe hij postuum nog elk jaar verjaardagswensen op haar Facebook-pagina schrijft. Met een glimlach op het gezicht, maar ook met vochtige ooghoeken. De tijd heelt niet alle wonden. En misschien hoeft dat ook niet.

Score: 3,5/5

