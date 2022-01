GEZIEN? ‘Mijn slechtste beste vriendin’: “Het is soms goed om een slechte witte wijn in huis te halen”

Povere kwaliteit

Nu, persoonlijk houden wij niet van witte wijn. Enfin, we kunnen het occasioneel wel eens drinken, maar op doktersbevel wordt het ons eigenlijk afgeraden. Omdat we daar spasmen, koppijn en kleurenblindheid van krijgen. Telkens we witte wijn drinken, moeten we dus vaststellen dat het de hoeveelheid zure oprispingen niet waard is. Het witte druivensap dat in deze reeks uit de keukenkraan stroomt, is bovendien van zo’n povere kwaliteit, dat zelfs Martien Meiland ’t zou uitspugen. Maar liefhebbers van slechte witte wijn hoeven zich daarom niet te schamen. Wel integendeel.