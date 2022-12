GEZIEN? ‘Mijn beste kerst ooit’: “Ook hier hou ik een indigestie aan over”

TV KIJK. Kersttradi­ties barsten los in ‘Mijn beste kerst ooit’: “Er komen jaarlijks 200 mensen kijken naar ons kerstdorp”

In het gloednieuwe VTM-programma ‘Mijn beste kerst ooit’ gluren de kijkers binnen bij mensen die zot zijn van Kerstmis. Vier kerstgekke duo’s nemen het van maandag tot donderdag tegen elkaar op en nodigen elkaar om de beurt uit. Doel? Elkaar omverblazen. Het duo met de hoogste score aan het einde van de week wint een trip naar Disneyland Parijs. Als grote verrassing zijn zanger Christoff (46) en zus Lindsay (44) in de eerste week te gast. In de preview, die hierboven te bekijken is, staan de gasten oog in oog met het groot kerstdorp van Vic en Mia. “Op je knieën ziet het dorp er nog beter uit.”

9 december