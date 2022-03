GEZIEN? ‘Lost Luggage’: “Geen opgeklopt drama of geforceerde heroïek”

TVTien dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 krijgt de zwangere Samira Laroussa, agente op de luchthaven, de opdracht om alle bagage en persoonlijke spullen die zijn achtergebleven in de vertrekhal terug te bezorgen aan de slachtoffers en nabestaanden. Da’s de korte samenvatting van ‘Lost Luggage’, de nieuwe zondagavondfictie op Eén. Maar is het echt nodig om zo'n dramatisch moment te ‘gebruiken’ voor een tv-serie? En laat de reeks een even diepe indruk na als de tragische gebeurtenissen zelf? “De kans is klein dat we binnen zes jaar nog over deze serie zullen praten.”