GEZIEN? ‘James De Musical’: “Prima entertainment, maar is het leven van Natalia echt een musical waard?”

TVOnze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘James De Muscial’ op Play4, een showprogramma waarin James Cooke - jawel - een musical maakt over hete leven van acht BV’s. “Tempo primeerde op diepgang, waardoor potentieel interessante anekdotes vakkundig de kiem in gesmoord werden.”

Nog meer programma’s ontdekken? De onverbloemde mening van onze journalisten lees je hier.

Wat James Cooke ook moge beweren in z’n nieuwe showprogramma: nee, niet iedereen verdient een musical. Of ziet u het al voor zich, zo’n monsterproductie op Broadway rond de spaak gelopen huwelijken van uw tante Ria? Met in de hoofdrol een actrice à la Nicole Kidman - in elk geval een ster die uw familielid ruimschoots overtreft qua looks - en als moment suprême de dieptragische doch bombastische song ‘Ik was alleen maar goed om elke dag te koken’. Geef toe, is onze dagelijkse routine ook zonder geforceerde zangstondes al niet zwaar genoeg?

Nee, aldus diezelfde Cooke, die dan maar besloot de levensloop van acht BV’s in een musical te gieten. Helaas stond creativiteit niet bovenaan het verlanglijstje bij de selectie van de bekende koppen. In de eerste aflevering mocht zo Natalia opdraven - een tv-figuur wiens doen en laten reeds ruimschoots gedocumenteerd is in allerlei magazines en tv-vehikels. Zelfs van dochtertje Bobbi-Loua kan elk boertje nauwgezet gevolgd worden op sociale media.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prima entertainment

Verrassende onthullingen bleven dan ook uit in ‘Natalia, de musical’. Tempo primeerde bovendien op diepgang, waardoor potentieel interessante anekdotes zelfs vakkundig de kiem in gesmoord werden. “Op m’n geboortekaartje staat Nathalie, maar op m'n identiteitskaart Natalia. Ik snap niet hoe dat komt", biechtte de zangeres bijvoorbeeld op. “Heel bizar, ja”, reageerde James, om vervolgens snel van onderwerp te veranderen. De popdiva leerde wel iets anders bij: jeugdvriendinnen worden effectief ouder. “Amai, gij zijt volwassen. Ja, gij groeit ook, hé”, bulderde ze bij het weerzien van een zekere Natascha.

Gelukkig waren de muzikale intermezzo’s wel tot in de puntjes uitgewerkt, met als summum het jolige ‘Kom Baby’, een hymne over Natalia’s eerste date met haar huidige levensgezel Frederik en de moeilijke bevalling van hun dochter. Nadien verschenen vader en kind ten tonele, in het gezelschap van Anastacia - eens een gerenommeerde zangeres, nu vooral de beste vriendin van ons groot lawijt uit de Kempen. Prima entertainment daar niet van. Maar of dat wil zeggen dat het leven van Natalia per se een musical waard is? Tante Ria vindt zichzelf alvast veel interessanter.

Lees ook: