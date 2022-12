GEZIEN? ‘Het huis': “Eender welke andere interviewer zou je een klap rond de oren geven”

TV KIJK. Dit zijn de eerste beelden van het vierde en laatste seizoen van ‘#LikeMe’

Het einde van ‘#LikeMe’ is in zicht. Op woensdag waren Francisco, Pommelien en Lotte, drie acteurs uit de reeks, te gast in de ‘Peetieclub’ op Ketnet. Het drietal kwam bovendien niet met lege handen langs. Voor de gelegenheid hadden ze de eerste beelden van het vierde én laatste seizoen met zich meegenomen.

