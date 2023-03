GEZIEN? ‘Gestrand op Honeymoon Island’: “Is dit format bedacht door psychopaten?”

TV RECENSIE. ‘Rain Dogs’: “Een rauw, donker en grappig relaas over een alleen­staan­de moeder aan de rand van de maatschap­pij”

In de eerste seconden van ‘Rain Dogs’ wordt een alleenstaande vrouw uit de arbeidersklasse samen met haar tienjarige dochter uit een Londens appartement gezet om -zoals Tom Waits het bromt- als regenhonden in deuropeningen te gaan slapen. Maar net wanneer u denkt dat dit een tranenfeest wordt, blijkt deze nieuwe HBO-reeks op Streamz een gewaagd grappige, rommelige sitcom over een handvol tragische figuren aan de rand van de maatschappij en hun bitterzoete overlevingstactieken. Of u dit autobiografisch relaas van literair talent Cash Carraway dringend onderdak moet geven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.