GEZIEN? ‘Eenmaal Andermaal’: “Het aanstekelijke enthousiasme van Axel bereikte een climax bij de vondst van een kruisbeeld mét stukjes textiel”

Had u in Axel Daeseleire een fervent collectioneur van religieuze relikwieën gezien? Het onverschrokken tv-gezicht dat zonder vrees klopjachten begeleidt en oplichters bij het nekvel grijpt, blijkt ook de trotse eigenaar van een hobbykamer met een honderdtal crucifixen aan de muur - zelfs van een verborgen sm-kelder had ik minder opgekeken. Daeseleire, die blijkbaar al jarenlang lijdt aan een ernstig geval van verzamelwoede, bezat bovendien nog een exceptioneel collector’s item: “De drol van een dinosaurus. 160 miljoen jaar oud. En nee, die stinkt niet meer, hoor.”

Bovenstaande openbaring was te zien in de eerste aflevering van ‘Eenmaal Andermaal’, waarin de Antwerpenaar samen met Jacques Vermeire rommelmarkten en brocanterieën afschuimt, op zoek naar verborgen schatten. Die worden nadien voor zoveel mogelijk geld geveild ten voordele van Rode Neuzen Dag. De villa van Axels concullega vertoonde trouwens eveneens gelijkenissen met een museum, al had de komiek daar een gegronde verklaring voor: “Je koopt vaak een huis dat veel te groot is en dan moet je dat volledig aankleden, hé.”

Dubbelzinnige woordspelingen

Een first world problem waar ook Martien Meiland zich mee kon vereenzelvigen - die moest destijds zelfs een compleet château inrichten. De flamboyante Nederlander stond Axel bij tijdens z’n zoektocht naar unieke hebbedingen en strooide daarbij à volonté dubbelzinnige woordspelingen in het rond. “Ik hou meer van ballen dan van een piek”, gniffelde de voormalige kasteelheer in een shop vol kerstdecoratie. Kamal Kharmach, de metgezel van Jacques, pakte dan weer uit met pientere theorieën om op korte termijn veel winst te scheppen: “We kunnen fietsen doorverkopen. Of onderdelen van auto’s. Ik ken iemand in Borgerhout die ons graag zal zien komen.”

Al die tijd amuseerden Vermeire en Daeseleire zich als twee kwajongens in een snoepwinkel en door dat aanstekelijke enthousiasme was de queeste doorheen rommel en vintage best vermakelijk. Als kers op de taart ejaculeerde Axel ei zo na bij de vondst van een kruisbeeld mét stukjes textiel van de heilige Ignatius. Ondergetekende gaat zich alvast voorbereiden op ‘Axel Gaat Bidden’.

