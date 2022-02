GEZIEN? ‘De Verraders’: “Verrassend spannend, maar zal het psychologische spelletje kunnen blijven boeien?”

Woordvoer­ster Politiezo­ne Brus­sel-Zuid reageert op commotie rond video’s van medewer­kers ‘De Buurtpoli­tie’: “Voor ons is dit incident afgesloten”

Deze week verschenen er enkele video’s op TikTok van medewerkers van het programma ‘De Buurtpolitie’. Daarin dansten ze in officiële politie-uniformen. Politiezone Brussel-Zuid was allesbehalve blij met deze video’s. Woordvoerster Sarah Frederickx vertelt aan HLN dat er wat onbgrip was bij de collega’s, maar dat VTM zich heeft geëxcuseerd en dat het incident daarom voor hen ook afgesloten is.

6 februari