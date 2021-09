GEZIEN? ‘De tijd van ons leven’: “Gelukkig zorgden de cynische wederhelften voor vuurwerk”

TV De eerste tranen bij Regi: dit waren de optredens uit de laatste auditieron­de van ‘Regi Academy’

22:45 Opnieuw waagden verschillende jonge talenten hun kans in ‘Regi Academy’ in de hoop om door te stoten naar de volgende ronde. Tot groot plezier van de juryleden, want het regende handjes en dus mochten heel wat hoopvolle zangers en zangeressen door naar de volgende ronde. Bekijk hier alle optredens van de avond.