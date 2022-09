GEZIEN? ‘De tafel van vier’: “Groen lachen met Gert”

TV Jeroom, Ella Leyers en Jonas Geirnaert bijten de spits af in ‘De allerslim­ste mens ter wereld’

Maandag is het zover en begint er een nieuw seizoen van ‘De allerslimste mens ter wereld’. Wie als winnaar uit de bus zal komen, is nog even afwachten, maar ondertussen weten we wel al welke drie kandidaten de spits mogen afbijten. Jeroom, Ella Leyers of Jonas Geirnaert: wie wint er zo meteen de eerste aflevering van de populaire quiz?

2 september