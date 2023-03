GEZIEN? ‘Boris’: “Achter de stugste snor van Vlaanderen schuilt een schoon mens”

TV “Er zijn beren in de buurt”: kandidaten van ‘Bestemming X’ beleven spannende nacht in open lucht

Maandagavond loopt de spanning hoog op in ‘Bestemming X’. Na een gezellige avond aan het kampvuur brengen de overgebleven kandidaten de nacht door in open lucht. En ze zouden niet alleen zijn: er zijn ook beren in de buurt. Van hun gids krijgen ze enkele tips over hoe ze moeten omgaan met de dieren. Allemaal misleiding of slapen de deelnemers echt in de buurt van beren? “Als ik een beer zie, ga ik gewoon doen alsof ik dood ben.”