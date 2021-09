GEZIEN? ‘Anouk Matton Privé’: “De prioriteiten van mevrouw Vegas zijn voor discussie vatbaar”

TV Loic Van Impe zoekt piepjonge keukenta­len­ten voor nieuwe 'Tussen 2 Vuurtjes’

6:34 Loïc Van Impe neemt het vanavond op tegen Marcelo Ballardin in de eerste halve finale van ‘Snackmasters’. Doel: een perfecte kopie maken van de Lotus frangipane, het gebakje met abrikozenconfituur. En dat blijkt niet erg in de smaak te vallen bij Marcelo. Loïc is gelukkig iets enthousiaster. “Dat is echt kei lekker”, klinkt het onder meer. Waar Loïc Van Impe nog blij mee is, is zijn tegenstander. In een preview voor de aflevering liet de tv-kok weten dat hij het heel goed kan vinden met Marcelo Ballardin. “Dat is echt een topkerel. Maar wel heel gedreven.”