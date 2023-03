GEZIEN? ‘Alloo SEXpliciet’: “Dit programma over betaalde liefde mocht wat meer climaxen hebben”

TV Sandrine samen met Gustaph op het podium van Songfesti­val: “We hadden aan elkaar beloofd: als ik zou doorgaan, ga je mee”

De race naar Liverpool schakelt een versnelling hoger. Vandaag stuurt Gustaph, die ons land in mei zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, de videoclip van zijn nummer ‘Because of you’ de wereld in. In de clip duikt een oude bekende op: Sandrine Van Handenhoven doet de backing vocals. Zij gaat ook mee naar Liverpool.