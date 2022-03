Gespannen sfeer in reünie van ‘De Verraders’: werd Walter te duidelijk of wou Jamie-Lee gewoon van hem af?

TV Net­flix-personage van Elliot Page wordt dan toch transgen­der vanaf volgend seizoen

Elliot Page (35) zal opnieuw te zien zijn in het derde seizoen van ‘The Umbrella Academy’ op Netflix. In de reeks, gebaseerd op enkele graphic novels, speelde hij het personage Vanya - tot nu toe in beeld gebracht als vrouw. Na zijn coming out als transgender persoon, lijkt hem dat niet meer gepast, waardoor Netflix het scenario nu veranderd heeft: Vanya wordt Viktor.

30 maart