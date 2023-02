“Geschiedenis of propaganda?” Ook The Guardian fileert ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ en zwengelt het debat weer aan

TV RECENSIE. ‘Fleishman is in Trouble’: “Een meelijwek­ken­de master­class in mislukken”

Als pas gescheiden 41-jarige dokter die voor het eerst de seksueel bevrijde wereld van het digitaal datingleven in New York ontdekt, staat Toby Fleishman voor de heetste zomer van zijn leven. Maar dan dropt z’n ex plots hun twee kinderen op z’n dorpel en verdwijnt ze vervolgens voor onbepaalde tijd van de radar. ‘Waar is Rachel?’ is de hamvraag in dit kunstzinnig, achtdelig drama op Disney+ waarin Claire Danes en Jesse Eisenberg een verpletterende performance opvoeren over vastzitten in het midden. Of deze show u mede doet aanmodderen of u net alle verrassende hoeken van een midlifecrisis laat zien? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.