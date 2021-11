Gert Verhulst reageert op de harde woorden van Gordon in ‘K2 zoekt K3’: “Als je als jury geen kritiek mag geven, waarom zitten we er dan nog?”

TVAfgelopen zaterdag nam Gordon (53) weer geen blad voor de mond in ‘K2 zoekt K3’. Vooral Remi kreeg het tijdens de aflevering hard te verduren. “Je bent een lieve jongen, maar volgens mij is de wedstrijd voor jou straks afgelopen”, klonk het onder meer. In een interview met MNM reageert Gert Verhulst nu op de harde uitspraken van het veelbesproken jurylid.

Remi bracht in de kwartfinale van ‘K2 zoekt K3’ het nummer ‘Liefde Geeft Je Vleugels’, maar zijn optreden viel niet bij iedereen in de smaak. Natalia en Samantha gaven elk op hun eigen manier al opbouwende kritiek aan Remi. Alleen kon Gordon het niet laten om ook zijn ongezouten mening te geven. “Voor iemand met veel ervaring was dit gewoon een slecht optreden. Je bent een lieve jongen, maar volgens mij is de wedstrijd voor jou straks afgelopen”, klonk het uit de mond van het Nederlandse jurylid.

Gebrek aan respect

Kijkend Vlaanderen vond de reactie van Gordon alvast overdreven hard en ook Hanne en Marthe waren allesbehalve blij met wat de Nederlandse zanger te zeggen had. In ‘K2 zoekt mee’ zei het tweetal dat je met zo’n commentaar gewoon niets bent. Na de uitzending reageerde ook Tom Dice op het veelbesproken moment uit de aflevering. “Ik moet vaak met ‘m lachen, maar dit was echt onnodig van Gordon. Natalia geeft een heel duidelijke feedback waar iedereen van de jury zich mee kan verzoenen en toch voelt hij plots de nood om die jongen de grond in te duwen door hetzelfde te zeggen maar zonder respect.”

Volgens Gert Verhulst was Gordon nochtans niet te grof. In een radio-interview met MNM zei de Studio 100-baas het volgende: “Als je als jury geen kritiek mag geven: waarom moet er dan nog een jury zijn? Tegenwoordig mag je niets meer zeggen.” Gert Verhulst maakte verder ook nog duidelijk dat je niet altijd kan zeggen dat iets geweldig is. “Soms is het gewoon niet goed.” Mocht Remi uiteindelijk de wedstrijd winnen, zal hij volgens Gert nog veel hardere commentaar krijgen. “Als je kijkt naar wat er op Twitter soms gezegd wordt over bepaalde personen, dan is dit nog heel lief.”

