Gert Verhulst flaneert in Speedo in ‘De Verhulstjes’, maar zijn familie is niet bepaald enthousiast

TVOp vakantie in Saint-Tropez hult Gert Verhulst zich in een Speedo om te gaan zwemmen, maar z'n familie reageert niet echt enthousiast. “Is er een wedstrijd zwemmen georganiseerd?” klinkt het lachend bij echtgenote Ellen, zoals je hierboven kan zien. “Het was echt geen mooi model", zegt ze. “Maar hij ziet zichzelf daar liever in dan in een short. En als hij daar gelukkig mee is, dan laten we hem doen." Al was zoon Viktor het daar niet bepaald mee eens: “Het is moeilijk om er niét naar te kijken, hé. Het leidt mij af.” Gert zelf was vooral erg tevreden. “Da’s helemaal terug in, hé. Dat stond in de gazet. En ik heb die Speedo van James gekregen.”