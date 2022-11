Gert Verhulst en James Cooke belandden in een darkroom en een venijnig zwart-witfilmpje: dit was de halve finale van ‘De allerslimste mens’

TVEen zwart-witfilmpje uit 1949 over de oprichting van de NAVO stak helemaal aan het einde van de voorlaatste aflevering van ‘De allerslimste mens’ een dikke balk in de wielen van Danira Boukhriss. Op de valreep greep Liesbeth Van Impe vooralsnog de overwinning. Danira speelde daarop met glans Delphine Lecompte naar huis. En zo heeft Erik Van Looy zijn droomfinale beet.

Eindelijk kennen we de drie finalisten die in de 40ste aflevering van ‘De allerslimste mens ter wereld’ zullen uitmaken wie voor de volgende tien jaar deze unieke titel mag dragen. Het zijn twee vrouwen, Liesbeth Van Impe en Danira Boukhriss, en de allerbeste speler van dit seizoen, Bart Cannaerts. Laatste afvaller, altijd pijnlijk, was Delphine Lecompte. Van Impe haalde deze week drie overwinningen op een rij. Met veel kennis en kunde, maar ook, we moeten het melden, ondersteund met wat voor de hand liggende fotoreeksen en filmfragmenten. Met dat ‘zwart-witfilmpje’, zoals Danira het omschreef, als ultieme voorbeeld. Dinsdag al kon hoofdredacteur Van Impe scoren bij de filmfragmenten over het ‘Forum voor Democratie’, ‘Patrick Haemers’ en ‘de Britse ster en pedofiel Jimmy Savile’ - toeval of niet, drie actua- of nieuwsonderwerpen.

In de voorlaatste aflevering lag de weg richting grote finale compleet open voor Danira Boukhriss. Ze behaalde een ruime voorsprong in de filmpjesronde, tot die zwart-witvideo kwam over de oprichting van de NAVO. Zo speelde hoofdredacteur Liesbeth Van Impe haast onwetend 90 seconden bij elkaar, won ze met acht seconden voorsprong vooralsnog en haalde ze haar ticket voor de grote finale binnen. Danira moest vooralsnog Delphine Lecompte naar huis spelen om naar die slotaflevering met Bart Cannaerts te kunnen.

Darkroom

Geluk of niet, Erik Van Looy en met uitbreiding kijkend Vlaanderen krijgt donderdagavond een droomfinale. De twee beste spelers van het seizoen, Danira Boukhriss en Bart Cannaerts, nemen het op tegen de beste speelster van de finaleweken, Liesbeth Van Impe. Wat er ook gebeurt: de hoofdredacteur die de voorbije maanden tegen borstkanker vocht, is nu al een winnares. Om ook ‘Allerslimste Mens’ te worden zal ze twee concurrenten, samen goed voor 29 deelnames en 12 directe overwinningen moeten verslaan. En zal ze dus bij de twee best scorende spelers moeten eindigen om dan in de finale uit te maken wie met de oorkonde naar huis mag.

De ‘halve finale’ was voor de rest niet bijzonder hoogstaand van niveau. Zenuwen, stress en weinig evidente vraagronden, speelden daarbij zeker een rol. Bovendien had ‘nieuwkomer’ Danira wat tijd nodig om warm te lopen. Bart Cannaerts is bij deze een dubbel verwittigd man. Gelukkig was er jurylid James Cooke. Na een vakantie op Zanzibar verkeerde hij in topvorm. Dat zal ook Gert Verhulst gehoord hebben. Cooke vertelde zonder blikken of blozen hoe hij met zijn leermeester in Oostende in een gaybar in een darkroom belandde. Daar deed Gert doodleuk ‘een klapke’ met andere mannen, denkende dat iedereen in het donker stond aan te schuiven om naar het toilet te gaan.

De leukste quotes

Danira (na haar beste fragmenten): “Dit is de debielste mens ter wereld.”

James Cooke (over de dames, tegen Van Looy): “Drie totaal verschillende types. En jij die daar staat. Nog een muur ertussen en het is “Blind Date’. Wie zou jij pakken?” Waarop Erik: “Ik zou sowieso Delphine pakken.”

Jan Jaap (maakt reclame): “Erik, we worden collega’s. Ik ga voor Play4 op zondagavond een programma maken. Het heet ‘Jan Jaap op Zondag’. Voor Delphine zal ik het ‘De Afspraak’ noemen’.

James (onthult): “Ik ben 38 jaar en krijg nog te pas en te onpas erecties.” Op zijn vraag of de andere aanwezigen dat ook meemaken, komt er - uiteraard - geen antwoord.

Hilarische momenten

Delphine brengt een lang verhaal over de redactie van ‘James De Musical’ die haar opbelde om mee te doen aan het programma. Zij zei tegen haar vriend - de voormalige vrachtwagenchauffeur - dat haar leven te zielig is. Het ging bovendien niet om een musical over haar leven, maar om een onderdeeltje in de musical van Erik Van Looy te spelen. Waarop James druk neen knikt.

Danira geeft na enig aandringen toe dat ze voor KV Mechelen moet supporteren omdat haar lief Ward Kerremans vurig supporter is. Waarop Jan Jaap en James haar lekker jennen over hoe knap die gast wel is. En dat zijn ouders, die in de studio zitten, dat ook zijn.

James Cooke is op zijn best als hij (nog eens) mag uitleggen hoe het Japans toilet ten huize Verhulst nu eigenlijk werkt. En dat er nu ook een nieuwe versie is speciaal voor dames. En dat hij dat dan ook bij zichzelf laat ‘draaien’.

James Cooke is nog mooi gebronzeerd. Dat heeft alles te maken met een trip naar Zanzibar, samen met zijn man. Maar hij maakt ook duidelijk dat hij op vakantie op zijn hoede moest zijn, omdat het koppel ter plaatse te horen kreeg dat homokoppels ginds in de gevangenis kunnen vliegen. “We hebben ons dan voorgedaan als IT’ers. Tot vier dagen later de wifi uitviel en ze ons kwamen vragen of we dat konden herstellen. Ik kan amper een mail versturen”, aldus James.

Kantelmomenten

Delphine start slecht en heeft na ‘Open deur’ slechts 74 seconden. Ze puzzelt opnieuw snel en beent de tegenstand in, omdat die beiden tijd verliezen bij het puzzelen.

Delphine krijgt een gemakkelijke fotoronde. Liesbeth krijgt de moeilijkste fotoronde (voornamen van tv-speurders) en ook Danira heeft het moeilijk met Eurosong-titels.

Delphine begint met een mooie voorsprong aan de filmpjesronde maar zal daar niet aan de bak komen. Liesbeth scoort matig met haar filmpje over Elvis en deepfake. Danira doet een gooi naar de overwinning door 90 seconden te scoren. Delphine weet amper iets over de recente ‘Top Gun’-film en weer pikt Danira meer seconden in dan Liesbeth. Maar dan volgt een fragment over de oprichting van de NAVO in 1948. Danira scoort exact 10 seconden, waarop Liesbeth 90 seconden binnenhaalt. En met een miniem verschil vooralsnog wint.

In een sterke finale, met in totaal 20 goede antwoorden op 5 vragen, speelt Danira tactisch perfect. En wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Liesbeth Van Impe: 321 seconden

2. Danira Boukhriss Terkessidis: 313 seconden

3. Delphine Lecompte: 260 seconden

Spelen de finale

1. Bart Cannaerts, beste speler van dit seizoen met 17 deelnames en 9 overwinningen

2. Danira Boukhriss Terkessidis

3. Liesbeth Van Impe, in de finaleweken al 2 keer rechtstreeks gewonnen

De eindstand voor de finale-weken

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen, 7 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames, 2 overwinningen

