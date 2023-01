Gert Verheyen breekt in ‘Over de oceaan’ na pijnlijk bericht van zijn zoon: “Het schuldgevoel draag ik nog altijd mee”

TV Arjen Lubach veegt vloer aan met programma’s als ‘Down The Road’: “Grappig, knuffel­baar, schattig,... Neem ze toch serieus”

De Nederlandse komiek en talkshowpresentator Arjen Lubach (43), die te zien is in zijn eigen programma ‘De Avondshow Met Lubach’, heeft het gehad met zogenaamd ‘Downentertainment’. Op de Nederlandse buis zijn op dit moment blijkbaar heel wat shows te zien waarin mensen met het syndroom van Down een belangrijke rol spelen. En hoewel dat vaak goed bedoeld is, is het ook schadelijk, zo zegt hij in zijn rubriek ‘En nou is het afgelopen’. Een discussie die ook al in ons land werd gevoerd, nadat William Boeva de problematiek aankaartte.

