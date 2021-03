‘Gert Late Night’ keert niet terug dit voorjaar, maar Gert en James pakken wel uit met ‘De Cooke & Verhulst Show’

TV Feestelijk kerstmaal­tijd voor Floris in ‘Don't Worry Be Happy’: hondenvoer met frietjes

10:31 Het is Kerstmis vanavond in ‘Don’t Worry Be Happy’ en dat mag gevierd worden. Floris duikt in de feestelijke stemming en serveert voor zichzelf, zijn trouwe viervoeter en zijn kipjes Pedigree met frieten. Zijn traditionele zondagsmaal.