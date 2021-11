Gert en Viktor Verhulst verrassen kijkers in Nederlandse editie van ‘The Masked Singer’

TV Onthoofde striptease-act, zandkunst en ode aan liefde in ‘Belgium’s Got Talent’

De meest in het oog springende act van ‘Belgium’s Got Talent’ vanavond? Ongetwijfeld die van de burlesque artieste Zoe Bizoe (32) uit Gent. Zij neemt de jury en het publiek mee op een ‘trip down memory lane’. Zoe transformeert namelijk in de Franse koningin Marie Antoinette die haar onthoofding tegemoet treedt.

5 november