Gert en James verwelkomen Martien Meiland en Marie en Ellen stalken Brigitte Bardot

TV RECENSIE. ‘Into the Night 2’: “De race tegen een fatale zonnesteek blijft ook dit seizoen even spannend als lachwek­kend”

8 september ‘Into the Night’, de scifi-reeks die officieel bekend staat als de eerste Belgische Netflix Original, wist vorig jaar genoeg fans achter zich te scharen om een vervolg af te dwingen. De zon is nog steeds een koelbloedige killer en een handvol vliegtuigpassagiers is nog steeds op zoek naar een manier om de dodelijke straling te overleven. Of seizoen twee genoeg vermakend materiaal heeft om aan boord te blijven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.