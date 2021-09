Gert en James verrassen Lotte Vanwezemael met gigantisch erotisch verjaardagscadeau

TV De eerste jongens wagen hun kans en Hanne en Marthe zorgen meteen voor grote verrassing: bekijk hier alle audities uit ‘K2 zoekt K3'

11 september Wordt het weer een meisje, of toch voor het eerst een jongen? De ultieme zoektocht naar een opvolger van Klaasje is nu echt van start gegaan. Tijdens de eerste auditieronde zaterdagavond op VTM waagden 16 kandidaten hun kans met een zelfgekozen K3-liedje. Zo probeerden ze Natalia en Samantha Steenwijk in de hoorjury, Ingeborg en Gordon in de kijkjury én de 100-koppige publieksjury in de studio te overtuigen. En - zo bleek aan het einde van de aflevering - ook Hanne en Marthe spelen een belangrijke rol.