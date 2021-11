Gert en James schieten kandidaat ter hulp en uitzonderlijk veel humor: dit was 'De Slimste Mens’

TVHij had zich goed voorbereid, maar hij was eigenlijk niet echt een partij voor ‘Slimste Mens’-geweld Merol-Lubach. Al had hij toch even de overwinning haast op zak. Niet dus. Niks aan te doen voor Dorian Liveyns, sinds afgelopen zomer echtgenoot van James Cooke. Zelfs aandoenlijke steun en aanmoedigingen van Cooke konden hem -net- niet redden. Wat volgde was een lief ‘I Love You’ vanuit de coulissen geroepen. Arjen Lubach was alweer de winnaar.

We schreven het eerder al: de Vlaamse kandidaten moeten oppassen voor de Nederlandse quizbranie die dit negentiende seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ open en bloot overneemt. Sterrenchef Marcelo Ballardin werd fijngemalen, actrice Daphne Wellens werd tussen twee sneetjes wit gelegd en nu moest ook de heer Dorian Liveyns-Cooke de duimen leggen voor geweldenaars Merol-Lubbach. Eerlijk is eerlijk, doorheen de quiz werd duidelijk dat knuffelbeer Dorian niet ging winnen. Al deed hij dat dan toch bijna wél. Met dank aan een op maat gemaakte fotoronde en een dito filmpjesronde, waar drie keer een maximum werd gescoord. Met uitblinker Dorian die liefst met 270 seconden aan de haal ging. Al was de buit toen al binnen voor Arjen Lubach.

In de finale bleek echtgenoot Cooke een maatje te klein voor Merol. De Nederlandse zangeres fietste op twee vragen haar complete achterstand dicht om dan tactisch uitstekend te spelen, op het perfecte moment tactisch te zakken en dan - met dank aan James Bond - moeiteloos uit te spelen. “Dorian, je hebt je niks te verwijten, je hebt zeer goed gespeeld”, troostte Erik Van Looy. Die kocht daar evenwel niks mee, behalve de fijne woorden ‘I love you’, luid geroepen door James Cooke vanuit de coulissen.

Speltechnisch stelde deze negentiende aflevering niet echt veel voor. De quiz verzandde meer in een fijne humorshow, met dank aan Gert Verhulst én James Cooke, die als gelegenheidsjury met vooroordelen een hoofdrol opeisten. Het werd hilarisch toen Van Looy met een waterpistool uitpakte en Gert en James met water gingen teruggooien. En Dorian en James duidelijk maakten dat 65.000 euro voor Gert wisselgeld is. Of toen Tommy - de hond van James en Dorian - de studio binnen wandelde en op bevel van James netjes in het midden ging liggen. Puur technisch maakte Merol weer de grootste indruk, ook al won Arjen Lubach op kousenvoeten. Voor zover nog nodig: die Hollandse Merol zal dit seizoen van ‘De Slimste Mens’ niet meer weg te branden zijn. Zoveel is nu al zeker.

De leukste quotes

Dorian (of hij ‘Slimste Mens’ kan worden): “Ik denk het niet. Ik kan niks onthouden. Ik lees iets en zeg dan haja,haja, haja.”

Gert Verhulst (met welk jurylid Dorian eigenlijk gehuwd is): “Rara...”

James Cooke (of hij iets weet): “Geen hol.”

Arjen Lubach: “Ik hou mijn hart vast. Zeker omdat Dorian in bed ligt met een jurylid. Ik blijf die partijdigheid benadrukken.”

Gert Verhulst: “Ik denk dat Dorian wel eens zou kunnen verrassen. Maar dan wel in de twee richtingen.”

Gert (over Merol): “Misschien kan ze ook teksten maken voor K3, want die zijn heel kindvriendelijk.” Waarop James visualiseert hoe dat bij K3 dan zou klinken en uitzien.

Lubach (na een fout antwoord): “Is het zo dom? Dan moet ik nu weg.”

Gert (over de musicalrollen die James ooit speelde): “Een konijn. En een speelkaart. Schuppen zot.”

Lubach (over de hond van James): “Pas op, als hij te lang dicht bij Gert blijft, gaat hij praten.”

Hilarische momenten

Erik vraagt aan Dorian of hij blij is met de kandidaten of dat hij de Hollanders liever naar hun eigen land zou sturen. “Ik heb veel Nederlandse vrienden en voel me dus een beetje verbonden, maar ik heb toch ook schrik. Ik ken Arjen. Ik heb zijn tv-show gevolgd om te zien hoe je een tv-programma wél moet maken.”

Terwijl Lubach zich dubbel plooit om te benadrukken dat de Hollanders niet zo uitzonderlijk zijn, gaat Merol er fors tegenaan en stelt ze dat ze wel héél straf zijn.

Gert Verhulst reageert op de vraag of hij Bambi mooi vindt. “In West-Vlaanderen ben ik Hert Verhulst. Ik heb op Njam! Ook een programma, ‘De Garde van Gert’, maar dat klinkt in het West-Vlaams raar: de Harde van Hert.”

Kantelmomenten

Merol maakt meteen duidelijk waarom zij kans maakt om de ‘Slimste Mens’ te worden. Ze pikt overal en consequent tijd in bij vragen van haar concurrenten. Dat doet ze zowel in ‘Open Deur’ als ‘Puzzel’.

Dorian hinkt achterop, maar krijgt de allerbeste fotoronde die hij kan dromen: Eurosongliedjes meezingen. Dat Arjen plots Franse woorden moet bedenken is dan weer geen cadeau.

Lubach gaat in de filmpjesronde meteen voluit en scoort perfect. Dat doet ook Dorian, met een filmpje over ‘Lord of the Rings’. Merol is de pineut en eindigt als laatste.

In de finale gaat Merol voluit voor overleving. Ze haalt meteen haar achterstand op en blijft straf spelen. Om te winnen. Wat ze ook doet. Ze scoort 18 goede antwoorden, tegen 13 voor Dorian.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Arjen Lubach: 447 sec.

2. Dorian Liveyns: 415 sec.

3. Merol: 326 sec.

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Merol: 5 deelnames, 2 overwinningen, 3 finales gewonnen

3. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Steven Van Gucht: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Alexander Hendrickx: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Arjen Lubach: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

8. Acid: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale verloren

9. Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Jaouad Alloul, 35 jaar, uit Antwerpen. Met zijn dramatisch mooie stem, zijn succesvolle monoloog ‘De Meisje’ over zelfaanvaarding, liefde en vergiffenis en zijn betoverende soul en R&B is muzikant en theatermaker Jaouad Alloul niet alleen een multidisciplinaire artiest- en ondernemer maar ook een spreekbuis voor de LBTQ-gemeenschap en bruggenbouwer naar meer diversiteit en solidariteit. Vorig jaar bracht hij met componist en producer Aiko Devriendt een eerste ep #Messias uit. In oktober volgt #Messias Part II.

