Gert bij de plastisch chirurg: "Zou het kunnen dat ik er nog té goed uitzie?”

TV Lukas getuigt over moeilijke momenten tijdens transitie van vrouw naar man: “Mijn vriend is me op de brug komen halen”

18 januari Ontroerend moment maandagavond in ‘Da’s Liefde!’ toen transman Lukas vertelde over z’n transitie van meisje naar jongen. “Ik had het gevoel dat het leven geen zin meer had. De steun van m’n vriend heeft me gered.”