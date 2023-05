Georges-Louis Bouchez reageert op kritiek na ‘Special Forces’: “Het is zoals supporters die na 20 minuten ontslag van trainer vragen”

TVAmper één aflevering ver is Georges-Louis Bouchez al meteen kop van jut in het ‘Special Forces: wie durft wint’. De MR-voorzitter viel bij de fysieke proeven al meteen door de mand. Hij krijgt de wind van voren omdat hij de groep niet helpt - eerder tegenwerkt eigenlijk. In VTM NIEUWS heeft Bouchez gereageerd op de felle kritiek: “Commentaar zal er altijd zijn.”

‘Special Forces: wie durft wint’ ging maandagavond van start op VTM. Tien BV’s zoals onder meer Koen Wauters, Nick Bril en Francesco Planckaert en ook één bekende Waal, Georges-Louis Bouchez dus. Zij worden onderworpen aan zware fysieke proeven. En het is vooral Bouchez die opvalt. Bij de fysieke proeven heeft hij het zeer moeilijk, en helpt hij de groep amper.

“Weet u, het is zoals in het voetbal. Soms vragen supporters na 20 minuten al het ontslag van de trainer, en op het einde van de match vinden ze de trainer fantastisch. We zullen zien, ik kan nog niet over de andere episodes praten. Voor de rest zeg ik: er is altijd commentaar", aldus Bouchez. “Als ik het niet had gedaan, zouden ze hebben gezegd dat ik niet uit mijn comfortzone kom. Als ik het wel doe en te snel opgeef, dan zeggen ze dat je opgeeft. Als je aanklampt, dan zeggen ze dat je te lang blijft. Er is altijd commentaar.”

In aanloop naar het programma sprak de MR-voorzitter stoere taal. “Ik denk dat de ‘mentale weerbaarheid’ iets heel interessant is, omdat het ook in de politiek erg nuttig kan zijn om een grote mentale weerbaarheid te hebben. Op dat gebied ben ik al wat gewoon, dus ik denk dat ik de fysieke testen harder vrees. En vooral: hoe ik die lichamelijke proeven ga verteren, want ik heb door mijn job niet kunnen trainen om me voor te bereiden”, motiveerde Bouchez z’n deelname aan ‘Special Forces: wie durft wint’.

Maar Bouchez toonde zich meteen het zwakke broertje van de klas. Dat viel ook bij de kijkers van het programma op. “Ik zag hoe solidair hij was in zijn groep. 0,0000000!”. “Een schijnbaar verwaande fils à papa die op haast karikaturale wijze de mist in gaat.” De reacties in de kranten en op sociale media liegen er niet om.

KIJK. De MR-voorzitter is sinds kort ook reservist bij het Belgische leger

Strafopdrachten

Al tijdens de loopproef gaat het fout. Bouchez kan het tempo van de groep niet bijhouden en ondanks aanmoedigingen van de andere deelnemers blijft hij wandelen in plaats van lopen. Waardoor meteen de hele groep strafopdrachten krijgt. Het wordt hem niet in dank afgenomen. En Bouchez doet de strafoefeningen wel mee, maar extra veel show, wat ook bij de instructeurs opvalt: ze geloven zijn gekreun niet. Bouchez weerlegde de negatieve commentaar meteen: “Voor het normale leven ben ik wel fit genoeg: wandelen, trappen lopen… dat kan ik. Maar wat we hier moeten doen, heeft niets te zien met het normale leven.”

Ook in het programma krijgt Bouchez al de volle laag van de instructeurs: “Je bent gewicht voor de groep en draagt niets bij.” Bij een volgende proef laat Bouchez zijn groep aan hun lot over. Hij excuseerde zich nog wel, maar voor de instructeurs is het onvoldoend. “We hebben het gevoel dat je je niet voldoende voorbereidde. Dat je het nu al opgeeft.”

