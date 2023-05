Georges-Louis Bouchez meteen kop van jut in ‘Special Forces’: “Je laat ons nu al in de steek”

Showbits Karen Damen reageert op geruchten dat 'Champignon' ex-K3-collega Miguel Wiels is

Vanavond weten we wie zich al die weken schuilhield in de gedaantes van ‘Raaf’, ‘Tovenaar’ en ‘Champignon’. Die laatste is voor kijkend Vlaanderen nog steeds het grootste mysterie. Wesley Sonck, Sven De Leijer of toch Miguel Wiels? Showbits-reporters Desna en Senne spraken met ‘The Masked Singer’-speurder Karen Damen om te vragen of zij ex-K3-collega Miguel Wiels zou herkennen als hij in het pak zat.