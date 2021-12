George R.R. Martin is fan van ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’

TVDe langverwachte ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ komt er pas volgend jaar aan, maar de reeks heeft ondertussen wel al goedkeuring gekregen van een wel erg belangrijke kijker. George R.R. Martin (73), auteur van de boeken, heeft laten weten dat hij fan is van de serie.

Dat onthulde de Amerikaanse schrijver eerder deze week in een blogpost. Martin schreef onder meer dat hij al een “ruwe versie van de eerste aflevering” gezien heeft. “Ik vond het fantastisch”, klinkt het overtuigend. Fans kijken ondertussen dus extra hard uit naar de release van de ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’. Naast George R.R. Martin is namelijk ook de website IMDb erg positief over de reeks. De site noemde de prequel dé serie om naar uit te kijken in 2022. “Dat wil toch ook al iets zeggen”, aldus de auteur.

In goede handen

De reeks gaat over het House Targaryen, ofwel de voorouders van Daenerys ‘Khaleesi’ Targaryen uit ‘Game of Thrones’. De serie speelt zich wel 200 jaar voor de gebeurtenissen in de oorspronkelijke show af. “Het is duister en het is krachtig, net zoals ik het graag heb”, klinkt het verder nog in de blogpost van Martin. In de hoofdrollen zien we Emma D’Arcy, als prinses Rhaenyra Targaryen, Paddy Considine als koning Viserys Targaryen en Matt Smith (onder andere bekend van ‘The Crown’ en ‘Doctor Who’) zal te zien zijn als prins Daemon Targaryen. “Het publiek zal wellicht maar enkele van de acteurs op voorhand kennen, maar ik denk dat jullie verliefd gaan worden op iedereen”, aldus Martin over de cast van de reeks.

Verder had George R.R. Martin ook alleen maar lovende woorden over Ryan J. Condal en Miguel Sapochnik, de showrunners van de ‘GOT’-prequel. “Ze hebben het echt al geweldig gedaan. De familie Targaryen is in goede handen. Ik denk niet dat jullie teleurgesteld gaan zijn.”

