‘Geordie Shore’ stopt ermee na 12 jaar: dit waren de meest explosieve momenten

De catfight tussen Charlotte en Marnie

De vechtpartijen in ‘Geordie Shore’ zijn niet te tellen, maar de meest agressieve ruzie was toch wel die tussen Charlotte Crosby en Marnie Simpson. Charlotte deelde klappen uit aan Marnie, nadat zij had gekust met Marty McKenna. Wat is daar mis mee, kan je jezelf afvragen? Marty had slechts enkele uren voordien het bed gedeeld met Charlottes bestie Chloe Ferry. Het gebrek aan spijt deed Charlottes bloed koken. “Ze vlogen op elkaar af als twee raketten in de ruimte”, vatte Holly Hagan samen.

Volledig scherm © MTV

De exit van Charlotte na het bedrog van Gaz

De knipperlichtrelatie van Charlotte en Gary ‘Gaz’ Beadle zorgde ook altijd voor de nodige drama. Een ultiem keerpunt in de relatie kwam er toen Gaz Charlotte had bedrogen met ‘Ex on the Beach’-ster Jemma Lucy. Het bedrog kwam als een complete shock voor Charlotte en zij trok toen de ‘Geordie Shore’-deur achter zich dicht. Om het nog erger te maken, was haar gezondheid op dat moment in gevaar door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. “Ik heb Gary nooit kunnen vergeven dat ik dit alleen heb moeten doorstaan terwijl hij in ‘Ex on the Beach’ zich aan het uitleven was ”, zei Charlotte in een interview.

Volledig scherm © MTV

Charlotte en Chloe hebben seks

Na een alweer veel te dronken avond, ging het er stomend aan toe tussen Charlotte en Chloe. De twee vriendinnen deelden de lakens en hielden hun kamergenoten wakker met hun nachtelijke activiteiten. “We sliepen wel vaker samen in een bed, ook met Holly deed ik dat”, vertelde Charlotte achteraf. “Maar plots begonnen we te kussen en van het een kwam het ander.”

Volledig scherm © © MTV

Chloe’s gevecht met Zahida Allen

Chloe werd door het productieteam aan de deur gezet nadat zij het toen nieuwe castlid Zahida Allen had geschopt tegen het hoofd. Dat deed ze omdat ze gezien had hoe Zahida hand in hand liep met haar ex Marty. “Chloe had de hele avond drankjes achterover geslagen en verloor alle controle”, vertelde een ‘Geordie Shore’-medewerker. Compleet onaanvaardbaar gedrag dat Chloe haar plaatsje in het ‘Geordie Shore’-huis kostte.

Volledig scherm © MTV

Charlotte plast op Gary

Een rode draad in de reeks was de zwakke blaas van Charlotte. Meermaals plaste de brunette in bed, maar het meest beschaamd was Charlotte toen ze zich niet kon inhouden terwijl ze in bed lag met Gary. “Dit is een ramp. Ik lig in mijn eigen ramp”, schreeuwde Charlotte. Later zou ‘Gaz’ het incident in een interview nog benoemen als één van zijn ergste seksuele ervaringen.

Volledig scherm Gary Beadle en Charlotte Crosby in Geordie Shore © MTV

Holly slaat het huis kort en klein

Holly Hagan (30) staat bekend als het ‘Geordie Shore’-castlid met het kortste lontje, zeker als er drank mee gemoeid is. Holly en haar ex Kyle hadden vaak slaande ruzie in het huis. Er was één ruzie met Kyle te veel aan die Holly compleet deed doordraaien. Ze sloeg het hele huis aan diggelen en moest de volgende dag achterblijven om alles op te kuisen.

Volledig scherm © MTV

Aan-uit-aan-uit: de turbulente relatie tussen Vicky en Ricci

Een harder knipperlicht dan een stroboscoop, zo kan je de relatie tussen Vicky Pattinson en Ricci Guarnacio omschrijven. Tijdens het derde seizoen van ‘Geordie Shore’ vroeg Ricci Vicky ten huwelijk, maar kort erna kwam het tot een breuk tussen de twee. “We deden niks anders dan bekvechten”, zei Ricci toen. Vicky bleek snel over hem heen, want zij had al meteen een nieuwe vriend. Maar die schoof ze uiteindelijk weer aan de kant om het opnieuw met Ricci te proberen. Om het dan weer uit te maken... Wie kon nog volgen? Ricci vroeg uiteindelijk de verlovingsring terug.

Volledig scherm © MTV

LEES OOK