‘Geordie Shore’ dan toch niet ten einde, maar krijgt wel nieuwe wending

TVNa eerdere berichten dat de legendarische reality tv-show Geordie Shore ten einde kwam, bevestigt castlid Ricci Guarnaccio (36) nu dat de reeks gered is van annulering en dan toch terugkomt naar MTV. Maar het zal niet helemaal Geordie Shore zijn zoals we het kennen, want de show krijgt een nieuwe wending. Voor het vervolg van de reeks, lijkt de cast Newcastle achter zich te laten.

Na het succes van de reünieshow bevestigt Geordie Shore-ster Ricci Guarnaccio dat de serie terugkeert naar MTV. De oude bende is volledig van de partij, zegt hij , maar het zal niet allemaal zoals vroeger zijn. De volgende seizoenen van Geordie Shore krijgen een nieuwe wending, volgens Guarnaccio.

Geordie Shore was voor het eerst te zien in 2011. Ricci vervoegde de originele castleden in het tweede seizoen. “Het is te gek om een show te hebben die bijna 13 jaar duurt. Het is geweldig om alle fans ernaar te zien kijken.”

Volledig scherm De originele castleden van Geordie Shore seizoen 2. © MTV

Terwijl de originele serie zich voornamelijk afspeelt in het Engelse Newcastle, zou de cast er deze keer op uit trekken. “Ik denk dat we naar verschillende plekken in de wereld gaan om te zien waar we terechtkomen”, klinkt het bij Ricci. “Voor mij gaat het nu om de reis, kijken hoe lang we het kunnen doen, samen herinneringen maken.”

Het filmen is voor Ricci nu ook veel ontspannender. “Ik geniet nu van Geordie Shore. Vroeger was het best moeilijk met Vicky”, zegt Guarnaccio, een verwijzing naar zijn oude vlam Vicky Pattison. Hun turbulente relatie was een van de grote verhaallijnen in de beginjaren van de reeks. Hij vroeg haar toen zelfs ten huwelijk. “Het was een behoorlijk ruige rit voor ons en iedereen in het huis. In zekere zin hebben we er allebei wel een geweldige carrière aan overgehouden, vreemd genoeg”, aldus Ricci nog.

Volledig scherm Ricci en Vicky in 'Geordie Shore' © MTV

De oude bende is dan wel herenigd, maar de show is ook gegroeid volgens Ricci. “We zijn allemaal op verschillende punten in ons leven. Het is veel leuker nu.”