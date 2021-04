Gentenaar Robin wint ‘1 jaar gratis’: “Het is onwerkelijk, het gooit mijn hele leven overhoop”

TV68.887 euro. Dat bedrag mag Gentenaar Robin De Clercq (25) binnenkort op zijn rekening verwachten. Na een afvallingsrace won de jonge consultant het nettojaarloon van de best verdienende deelnemer in ‘1 jaar gratis’. Hij heeft al duidelijke plannen met geld. “Op weekend met de kandidaten en appartementje kopen.”

Robin haalde het in de finale van de 35-jarige Rose uit Mechelen, de 41-jarige Bjorn uit Kessel-Lo en de 47-jarige Meike uit Brussel. Tegen die laatste speelde hij het ultieme finale-duel. De jonge consultant trok daarin aan het langste eind. “Het is zó ongelooflijk”, vertelt Robin die in de uitzending zijn tranen niet kon bedwingen. “Ik had me ingeschreven om me te amuseren, maar ik bleef maar doorstoten. Het is onwerkelijk, zoiets gooit je hele leven overhoop.”

De spanning gierde door de studio en dat werd ook duidelijk in de ultieme vragenronde. Zo schatte Robin de hoogte van ‘s werelds hoogste toren Burj Khalifa op 5 kilometer (828m) en dacht hij dat iedere Belg jaarlijks 500 kilogram vlees verorbert (59kg). Toch hielden die antwoorden hem niet tegen om te winnen. “Het was wellicht mijn slechtste cijferspel ooit, maar dat was echt de stress”, lacht Robin. “Eigenlijk was Meike doorheen alle afleveringen de betere kandidate denk ik, maar ik was misschien iets meer geslepen.”

Appartement kopen

De jonge consultant, die zichzelf ook ‘de Beconcé van Lochristi’ noemt, gaat door zijn winnende reeks naar huis met 68.887 euro. Dat is het tweede hoogste bedrag uit de geschiedenis van het spel (vorig jaar won Marianne Haeck 71.712 euro). “Dat staat nog niet op mijn rekening neen, dus een tweede schok zit er nog aan te komen”, lacht Robin.

Hij heeft wel al duidelijke plannen met het geld. “Een deel ervan ga ik schenken aan de goede doelen van mijn medekandidaten Rose, Joke en Pascal. En ik wil ook een weekend organiseren met alle 16 kandidaten. Ons kennismakingsweekend kon door corona helaas niet doorgaan. De rest wil ik investeren in een appartementje in Gent, want nu huur ik er eentje. Het bedrag geeft me alleszins een flinke doorstart.”