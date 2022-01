Genomineerden voor De Ensors 2022 bekend: ‘Dealer’ van Jeroen Perceval scoort 14 nominaties

‘Dealer’ weet maar liefst 14 nominaties binnen te halen, een absoluut record in de geschiedenis van De Ensors. Sverre Rous, Ben Segers, Bart Hollanders en Veerle Baetens zijn allemaal genomineerd voor hun acteerprestaties in de film. Aangezien er dit jaar geen aparte categorieën meer zijn voor acteurs en actrices, nemen Hollanders en Baetens het tegen elkaar op in de categorie Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol.

‘Dealer’ wordt op de voet gevolgd door twee fictiereeksen: ‘Beau Séjour 2' (13 nominaties) en ‘F*** You Very, Very Much’ (12 nominaties). De eerste werd begin 2021 uitgezonden op Eén. ‘F*** You Very, Very Much’, met Frances Lefebure in de hoofdrol, staat op Streamz, maar wordt later dit jaar op Play4 uitgezonden.