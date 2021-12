'Generation M: The story of my life' brengt online programmaformat voor jongeren om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken

TV Pascale Naessens maakt comeback op VTM, maar wel met een eigen twist

Pascale Naessens (52) is terug van weggeweest in het tv-landschap. In 2006 stopte ze als omroepster bij VTM, maar binnenkort keert ze terug naar de zender met het programma ‘De Beste Pottenbakker van Vlaanderen’. Zoals de naam al doet vermoeden is Naessens op zoek naar Vlamingen die eigenhandig het mooiste servies kunnen fabriceren. Niet toevallig, want Pascale heeft zelf een eigen atelier én een keramieken servieslijn.

26 december