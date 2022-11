Genekt worden door een bloembol en knuffelen met Erik: alles kan in de finaleweken van ‘De allerslimste mens’

TVNaar huis moeten na exact één beurt in de finaleweken van ‘De allerslimste mens ter wereld’. Het stond duidelijk niet in het scenario dat nieuwkomer Jelle Cleymans had uitgeschreven. Alles leek dan ook initieel volgens plan te verlopen. Tot Nederlandse bloembollen de zanger nekten, diep in de finale tegen ‘lucky bastard’ Riadh Bahri. Die kon binnen 1 seconde Dendermonde bedenken als Oost-Vlaamse stad beginnend met de letter D. Zo stuurde hij Jelle definitief wandelen. Voor de volledigheid: Kobe Ilsen won opnieuw.

Wisselend spelbeeld in de voorlaatste aflevering van de eerste finaleweek. Riadh Bahri leek lange tijd met de vingers in de neus richting overwinning af te stevenen, maar verknoeide een riante voorsprong vakkundig door eerst een slechte fotoronde te spelen en nadien als VRT-journalist ook nog eens de mist in te gaan bij een relatief gemakkelijk en vooral bekend fragment over ‘Leuven Vlaams’. Merkwaardig dat niemand van deze pientere finalisten wist dat Paul Goossens in mei ‘68 één van de frontmannen was van ‘Leuven Vlaams’. In een bijzonder matige finale, waar zowel Jelle als Riadh stijf stonden van de stress, had het nieuwsanker net dat tikkeltje meer geluk. Er waren liefst 9 vragen nodig, met amper 23 goede antwoorden, om voor het verdict te zorgen.

Gelukkig was het vrolijke trio Jan Jaap van der Wal, Amelie Albrecht en Riadh Bahri erg goed op peil wat het aantal geestige interventies betreft. Vooral Riadh scoorde hoog in het geven van ‘flapuit-antwoorden’ waarvoor een doorsnee VRT-journalist vriendelijk zou bedanken. Het zou ons dan ook niet verbazen als Bahri tijdens de volgende editie van ‘De slimste mens’ als jurylid mag opdraven.

Gymschoenen

Nog een opvallende vaststelling. Zonder dames in de quizstoelen daalde het aantal vestimentaire uitschieters beduidend. Geen ontwerpjes van al dan niet bekende vriendinnen. Wel drie paar gymschoenen en wat vrijetijdskledij. Zelfs Kobe liet zijn maatpak en modieuze schoenen in de kleedkamer achter.

Met de komst van Delphine Lecompte zit de eerste finaleweek er morgen bijna op. Die voldeed niet helemaal aan de verwachtingen. Bovendien moeten de echt grote kanonnen - en dan bedoelen we vooral Danira Boukhriss Terkessidis en Bart Cannaerts - straks voor het verschil gaan zorgen. Het wordt nog een spannende quizweek.

De leukste quotes

Jelle (omschrijft zijn vader): “Dat is eigenlijk al een volle rij op zich.”

Jan Jaap (over de kandidaten): “Zoals K3. We hebben een rosse, we hebben een zwarte en één die niet kan zingen. Fantastisch dat we ze hier alledrie in de stoelen hebben.”

Jan Jaap (over ‘preppers’): “Raar dat je tegen mensen zegt dat ze moeten hamsteren en dat ze met cavia’s thuiskomen.”

Jan Jaap (geeft goede raad aan Kobe): “Check de datum waarop je gaat overlijden en geef die op tijd door aan je vriend Viktor. Dat hij er bij kan zijn op je begrafenis en niet weer op een of ander gala zit.”

Amelie (over een uur knuffelen): “Ik hoop toch dat dat met happy ending is...”

Erik (over het einde van de quiz): “Een anticlimax. Daar eindigt het straks voor één van jullie mee.”

Hilarische momenten

Riadh Bahri gaat helemaal in toegeefmodus en vertelt hoe hij hamsterde bij aanvang van de coronacrisis. “Ik was ook zo’n marginaal die met te veel wc-papier en conserven thuis zat. Ik geef dat eerlijk toe. Tijdens de Oekraïne-crisis heb ik geteld hoe lang het duurde om van de VRT naar mijn schoonouders in Hasselt te rijden voor als de bom valt en of de VRT een bomkelder heeft.” Waarop Kobe: “Dat heeft de VRT.” En Jan Jaap: “Maar ze hebben het nog niet tegen Riadh gezegd.”

Amelie Albrecht houdt een monoloog waarom ze naar een rusthuis zou willen gaan. “Je hebt daar een knop voor alles en eindelijk niemand die u opzoekt. Ik ben aan het aftellen.”

Hilariteit alom als de drie mannelijke kandidaten om beurt richting Erik Van Looy trekken om hem eens goed en fors te knuffelen.

Riadh is weer zijn vlugge zelf en flapt eruit dat ‘rode wijn’ het codewoord is van hem en zijn echtgenoot om stiekem een feestje te verlaten. Zo, dat weten de vrienden dan ook alweer.

Amelie start een lange babbel over acteren in ‘Thuis’. Riadh pikt in en maakt duidelijk dat hij zich irriteert dat de wereld van ‘Thuis’ maar vijf dagen per week omvat. Waarop Jan Jaap: “Kan iemand aan Riadh het concept fictie even uitleggen. Het is niet echt wat daar gebeurt hé.”

Kantelmomenten

Een wisselend spelverloop in deze derde finale-aflevering. Jelle Cleymans start het best, doet een prima ‘Open Deur’, maar trappelt ter plaatse tijdens de ‘Puzzel’. Voor die ‘Puzzel’ past Kobe alweer, zodat hij naar de laatste plaats zakt met een forse achterstand.

En dan kantelt de quiz. Kobe lost snel zijn fotovraag op, en Jelle weet heel weinig over tv-reeksen. Kobe maakt daar dankbaar gebruik van. Riadh knoeit tijdens zijn fotoronde en wint hier maar 11 seconden. Weer profiteert Kobe. De drie kandidaten staan op een handvol seconden van elkaar.

Alles wordt beslist in de filmpjesronde. Jelle opent sterk met zijn video over Olivia Newton-John, maar Kobe doet het nog beter en scoort een perfecte 150 seconden. Riadh kan dan nog perfect winnen, maar weet nauwelijks iets over ‘Leuven Vlaams’ en gunst zo de overwinning aan Kobe.

In een heel lange finale prutsen Jelle en Riadh erop los. “Het licht ging even uit”, grapt Riadh als hij geen landen kan benoemen die dezelfde naam hebben als hun hoofdstad. Uiteindelijk beslist een vraag over de populairste bloembollen in Nederland over winst en verlies. De heren laten zich zakken tot een 1-1-stand, waarop Riadh met een snel en juist antwoord over een Oost-Vlaamse gemeente met de beginletter D wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Kobe Ilsen: 401 seconden

2. Jelle Cleymans: 364 seconden

3. Riadh Bahri: 293 seconden

Spelen de vierde finale-aflevering

1. Delphine Lecompte, 4 deelnames met 2 overwinningen

2. Riadh Bahri, in de finaleweken 1 keer rechtstreeks gewonnen en 2 finales overleefd

3. Kobe Ilsen, in de finaleweken al 2 keer rechtstreeks gewonnen en 1 finale overleefd

Stappen nadien in deze volgorde weer in:

Liesbeth Van Impe, Jonas Geirnaert, Danira Bouhkriss en in de grote finale Bart Cannaerts.

De eindstand voor de finale-weken

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen, 7 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames, 2 overwinningen

